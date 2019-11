Gunther Höfler tauscht den Schweinestall gegen den Fight Club: Der Bauer sucht Frau-Star ist jetzt professioneller Boxer! Seit rund acht Jahren steht der TV-Landwirt bereits hobbymäßig im Ring – jetzt will er es so richtig wissen: Heute Abend muss sich Gunther in seinem allerersten Profi-Kampf gegen den ehemaligen MMA-Kämpfer Tarik Zunic behaupten. Und das könnte ganz schön ungemütlich werden: "Natürlich ziehst du da den Kürzeren, wenn du untrainiert bist. Aber ich habe jetzt die letzten Monate richtig Gas gegeben. Es ist klar, dass ich kein Weltmeister mehr werde. Aber ich will echt wissen: Wie weit komme ich?", erklärte der 34-Jährige im Promiflash-Interview.



