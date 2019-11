Cody Simpson (22) wich an Miley Cyrus (27)' Geburtstag nicht von ihrer Seite. Die beiden Musiker sind seit einigen Wochen unzertrennlich – doch vor wenigen Tagen kamen Gerüchte auf, die zwei Turteltauben könnten sich getrennt haben. Das scheint aber keineswegs der Fall zu sein: Cody bewies nicht nur mit einem Miley-Smartphone-Hintergrundbild, wie wichtig ihm die "Party in the USA"-Interpretin ist – er feierte nun auch ihren Geburtstag kräftig mit!

Am vergangenen Samstag wurde die Sängerin 27 Jahre alt. Ihren Ehrentag verbrachte sie mit ihrer Familie und ihrem Freund. In einer Instagram-Story zeigte Miley ihre Geburtstagsrunde bei Kaffee und Kuchen. In dem Video trug sie eine goldene Krone und pustete die Kerzen der rosafarbenen Torte aus! Dabei schaute ihr Cody ganz gebannt zu.

Der australische Blondschopf gratulierte seiner Liebsten aber nicht nur privat, sondern auch ganz öffentlich via Instagram: Dort postete er ein Video, in dem er mit Miley herumalbert. Dazu kommentierte der 22-Jährige: "Herzlichen Glückwunsch, Baby. Danke, dass du so bist, wie du bist."

Instagram / codysimpson Miley Cyrus und Cody Simpson im November 2019

Getty Images Miley Cyrus beim iHeartRadio Music Festival in Las Vegas im September 2019

Instagram / codysimpson Miley Cyrus und Cody Simpson im November 2019

