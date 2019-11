Die britischen Royals führen scheinbar ein Leben in Saus und Braus. Doch wie wäre das, wenn sie ihren Status als Adelige verlieren würden? Das Portal The Knowledge Academy analysierte nun die Lebensläufe der Blaublüter und errechnete, welche Gehaltschancen Herzogin Meghan (38), Prinz Harry (35) und Co. auf dem echten Arbeitsmarkt hätten. Wer dann der Spitzenverdiener der Windsors wäre, ist im Video zu sehen.



