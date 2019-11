Bartmann kommt bei seinen Schülern einfach super an! Der Australier arbeitet in einer Berliner Schule, wo er auf TikTok aufmerksam gemacht wurde. Seit Anfang des Jahres startet der Englischlehrer nun auf der Lip-Sync-App durch. Wie seine Klasse mit seinem Ruhm umgeht, hat der Pädagoge im Promiflash-Interview auf dem TikTok-Event zum Thema Digital Wellbeing erzählt: "Sie lieben es. Sie reden die ganze Zeit mit mir darüber. Das ist im Unterricht manchmal störend. Ich musste also gewisse Regeln festlegen und ihnen klarmachen, dass wir nicht jeden Tag darüber reden können."



