Bibi Claßen (26) ist gerade zum zweiten Mal schwanger. Momentan befindet sich die Influencerin in der 23. Woche und berichtet ihren Followern nun in einem YouTube-Video, wie viel mehr sie das Heranwachsen des zweiten Nachwuchses beeinflusst: "Irgendwie nimmt mich das alles ein bisschen mehr mit. Gerade körperlich fühle ich mich jetzt schon in der 23. Woche wie in den letzten Wochen fast bei meiner ersten Schwangerschaft, natürlich nicht ganz so extrem. Ich habe das Gefühl, dass mich alles irgendwie viel mehr anstrengt", berichtete sie. Dazu kommen noch Wehwehchen wie Dauermüdigkeit, Unterleibsschmerzen, Krampfadern, Pickel und sogar Haarausfall.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de