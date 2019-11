So lange hat Nina Noels (31) Sohn Lyano Lyon auf sich warten lassen! Im September erblickte der kleine Mann endlich das Licht der Welt – doch bis dahin hatte seine Mama bereits einen langen Weg hinter sich gebracht. Im Gespräch mit Promiflash verrät die ehemalige Krass Schule-Darstellerin: Sie hat zwei Jahre lang versucht, schwanger zu werden. "Bei allen anderen klappt es immer so schnell und alle um mich herum sind schwanger, nur ich nicht", erinnert sie sich an die Zeit vor ihrer Schwangerschaft zurück.



