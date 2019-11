Mit Prince Charming traut sich der RTL-Streamingdienst TVNow erstmals an ein homosexuelles Dating-Format heran. Im Aufbau angelehnt an Der Bachelor sucht dort Traumprinz Nicolas Puschmann unter 20 liebeshungrigen Kandidaten den Mann fürs Leben. In der ersten Folge verteilte er Krawatten an alle Teilnehmer – in jeder weiteren Episode müssen die ausgeschiedenen Jungs ihren Schlips wieder abgeben. Trotz inhaltlicher Nähe zu den bereits bekannten Rosen-Formaten serviert die neue Show das bisher prallste Flirt-Paket von allen: Promiflash kennt drei Gründe, warum sie schon jetzt als heißeste Datingsendung überhaupt gelten kann.

1. Der Körperkontakt

Weder Prinz Nicolas noch seine Kandidaten zeigen Berührungsängste. So wird bei den Einzeldates mit Dominic Smith, Kiril Gorodon oder auch Andreas Kürner ordentlich losgeknutscht. Zudem ist der gebürtige Kölner auch beim Fummeln nicht zaghaft: Zum Bodypainting-Gruppendate greifen er und die auserwählten Jungs richtig zu – und reiben sich gegenseitig den kompletten Körper inklusive Slip fleißig mit Farbe ein.

2. Die Turteleien

Gleich in der ersten Nacht knistert es zwischen zwei Teilnehmern gewaltig: Aaron Koenigs und Dominic Smith landen knutschend im Bett. Letzterer schläft danach sogar nackt ein. Am nächsten Tag wachten die Jungs Arm in Arm auf. Doch auch bei den Konkurrenten Marco Tornese und Basti scheint es während der Sendung gefunkt zu haben: Beide sind mittlerweile ausgeschieden und daten sich im echten Leben.

3. Die Zeigefreudigkeit

Themen wie sexuelle Vorlieben, Ex-Beziehungen oder Anzahl der One-Night-Stands sind bei den Kandidaten und bei Nicolas von Beginn an ständig Thema. Die Männer sprechen über alles rundum Libido und Sex-Begehren. Aber nicht nur für die Ohren wird viel geboten, sondern auch für die Augen: Egal ob in knappen Höschen oder durchsichtigen Oberteilen, die Jungs zeigen, was sie zu bieten haben. Wer auffallen will, muss schnell eins drauflegen: So präsentiert Dominic zu Beginn der Staffel abends seinen nackten Po und am nächsten Morgen sogar seinen blanken Penis.

