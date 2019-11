Sandy Meyer-Wölden (36) ist ein Fitness-Fan und zeigt die Ergebnisse ihrer schweißtreibenden Mühen nur allzu gerne im Netz. Die Sportskanone lässt ihre Community auch oft in Videos und auf Fotos an ihren Trainingseinheiten teilhaben. Nun begeistert die fünffache Mutter ihre Follower mit einem heißen Schnappschuss von ihrem Beach-Body. Vor allem ihr knackiger Po lässt die Likes und die positiven Kommentare auf ihrem Social-Media-Profil rasant in die Höhe schießen.

Auf Instagram dokumentiert Sandy, wie sie sich in ihrer Wahl-Heimat Miami an der Sonne erfreut. Auf dem Strand-Foto trägt sie eine Sonnenbrille und eine Schirmmütze, ihre langen blonden Haare wehen im Wind. Vor allem ihre Kehrseite fällt ins Auge, denn die 36-Jährige ist in einen knappen Batik-Badeanzug geschlüpft, der freie Sicht auf ihren wohlgeformten Po gewährt. "Einer der größten Vorteile meines Lebens in Miami ist, dass man das ganze Jahr über den Strand genießen kann", schreibt die Wahl-Amerikanerin zu dem Anblick und wünscht ihren Fans einen schönen Sonntag.

In den Kommentaren hagelt es jede Menge Komplimente für Sandys Figur, auch von anderen Promis. Lilly Becker (43) sendet eine Reihe von Flammen-Emojis an ihre Freundin und meint anerkennend: "Mama Mia."

Instagram / sandymeyerwoelden Sandy Meyer-Wölden, Juni 2019

Instagram / sandymeyerwoelden Sandy Meyer-Wölden, November 2019

Instagram / sandymeyerwoelden Lilly Becker und Sandy Meyer-Wölden, September 2019

