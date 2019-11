Was für ein schöner Red-Carpet-Auftritt! Bei der diesjährigen Bambi-Verleihung erschienen zahlreiche deutsche Promis der Musik- und Filmszene. Unter anderem stellte sich auch TV-Moderator Thomas Gottschalk (69) dem Blitzlichtgewitter – und das nicht allein. Seine neue Partnerin Karina Mroß begleitete ihn. Hand in Hand schritten die beiden über den roten Teppich. In Gestalt von Schauspielerin Naomi Watts (51) besuchte sogar ein echter Hollywood-Star die Preisverleihung in Baden-Baden.



