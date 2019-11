Eigentlich sollten die diesjährigen American Music Awards ganz im Zeichen der Musik stehen, doch auf dem Red Carpet sorgten vor allem die Outfits der Stars für Blitzlichtgewitter. Sängerin Kesha (32) erschien beispielsweise von Kopf bis Fuß in Versace gekleidet. In dem gemusterten Kimono und den dazu passenden Stiefeln bewies sie definitiv modischen Wagemut. "Havana"-Interpretin Camila Cabello (22) trug zwar ein weniger farbenfrohes Outfit. Aber in ihrem elfenhaften, cremefarbenen Kleid war die Freundin von Shawn Mendes (21) ein echter Hingucker auf dem roten Teppich. Und das waren nur zwei von vielen modischen Highlights des Abends.

