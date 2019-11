Anne Wünsches (28) Tattoo hat eine starke Massage! Schon seit einigen Jahren steht die zweifache Mama in der Öffentlichkeit und musste sich mit der Zeit ein dickes Fell zulegen. Regelmäßig bekommt sie für die Entscheidungen, die sie für sich oder ihre Töchter trifft, von vielen Seiten scharfe Kritik. Oft fühlt sich die 28-Jährige deswegen in der Position, sich für ihre Taten rechtfertigen zu müssen, ohne dies zu wollen. Für sich selbst ließ sie sich deshalb ein besonderes Tattoo stechen!

Annes rechtes Schulterblatt ziert die Disney Figur Minnie Mouse, jedoch in einer etwas abgewandelten Form: Sie zeigt ihren Mittelfinger. "'Es sollte dir egal sein, was andere über dich denken!' Und genau deshalb habe ich mir vor Jahren auch die Minnie Mouse stechen lassen. Ein Mittelfinger an all die, die hinter meinem Rücken schlecht über mich reden, ohne die tatsächliche Wahrheit zu kennen", schrieb die Influencerin zu einem Bild von sich, das sie auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte. Dennoch falle es ihr nicht immer leicht, auf die Meinung anderer keinen Wert zu legen: "Von überall bekommt man Kritik: Familie, Freunde, Nachbarn, Social Media. Wie soll man da standhaft auf seinem Weg bleiben?"

Obwohl Anne ihr Leben gern mit ihren Followern teile, könne sie es immer noch nicht nachvollziehen, warum einige Personen sich die Zeit dafür nehmen, sie zu beurteilen. "Trotzdem sitze ich manchmal da und nehme mir manche Kommentare viel zu sehr zu Herzen [...] Ich bin da ehrlich – mir geht halt nicht alles am Arsch vorbei. Aber ich hab mich für ein Leben in der Öffentlichkeit entschieden und auch für ein Leben, das anscheinend sehr polarisiert", erklärte sie in ihrem Post.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, November 2019

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Miley und Juna

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de