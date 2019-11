Sie zeigt stolz ihre süße Babykugel! Iskra Lawrence überraschte ihre Fans Anfang November mit plötzlichen Baby-News: Das Curvy-Model und ihr Freund Philip Payne erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Im Netz teilt die blonde Beauty ihre Lovestory und alle dazugehörenden, aufregenden Erfahrungen offen mit ihren Followern. Bisher war ihr Babybauch allerdings noch nicht so gut zu erkennen. Jetzt aber zieht Iskra blank – und präsentiert strahlend ihre stattlichen Schwangerschaftskurven!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 29-Jährige am Dienstag ein lustiges Video, in dem sie mit ihren Kollegen vom Set gemeinsam tanzt – und sie plötzlich das sie verhüllende Badetuch fallen lässt. Damit gibt die werdende Mami die Blicke frei auf ihren halb nackten Körper und ihren runden Babybauch. "Die letzten vier Monate sind nur so dahingeflogen und mein Bauch ist endlich sichtbar geworden", kommentiert sie ihren Post. Sie sei mittlerweile in der 20. Schwangerschaftswoche und würde somit bereits die Halbzeit ihrer Schwangerschaft feiern.

Auf ihrem vorherigen Beitrag ist sie in Unterwäsche zu sehen, während sie eine kleine Beere vor ihrem Bauch hält. "Hier ist ein Bild, wo ich sieben Wochen schwanger war. Mein Baby war da gerade mal so groß wie eine Blaubeere", schreibt Iskra ihren Fans auf Instagram. Seitdem sie von ihrer Schwangerschaft erfahren habe, würde sie immer wieder Bilder machen, um das Wachstum ihres Babybauches zu dokumentieren.

Getty Images Iskra Lawrence und Philip Payne im Mai 2019 in New York

ActionPress Iskra Lawrence, November 2019

Instagram / iskra Iskra Lawrence, November 2019

