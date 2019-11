Wie sehr wird Mia Rose Harrison (1) zum Geburtstag verwöhnt? Seit zwei Jahren sind die Harrisons schon zu dritt: Mit Tochter Mia krönten Sarah (28) und Dominic Harrison (28) 2017 ihre Liebe. Die kleine Maus ist seither der ganze Stolz des YouTube-Pärchens. Nun feiert das Mädchen am 27. November schon seinen zweiten Geburtstag und dazu gibt es nicht nur eine Party – sondern selbstverständlich auch das eine oder andere Geschenk. Doch gibt es dafür eigentlich eine Regelung? Die Vollblut-Eltern verrieten nun, ob Mia Rose zu diesem Anlass wirklich jeder Wunsch erfüllt wird – oder ob es ein ganz klares Limit gibt!

Im Interview mit Promiflash auf der McDonald's Benefiz Gala plauderte das Vorzeige-Pärchen nun ehrlich aus, wie sehr ihre Tochter am Ehrentag mit Präsenten verwöhnt wird. "Noch kann sich Mia nicht wirklich viel wünschen. Also momentan gefällt ihr alles, was sie sieht", stellte Sarah direkt zu Beginn klar. Deshalb überlegen sich Mama und Papa genau, was Mia nun wirklich gebrauchen kann. "Und das bekommt sie dann. Das wird dann auf alle aufgeteilt und ihr übergeben. Es bringt auch nichts, wenn alles in der Wohnung rumliegt." Ihr und ihrem Liebsten sei es wichtig, dass die Überraschungen fürs Kind gezielt eingekauft werden.

Wie der besondere Tag dann ablaufen wird, verriet Dominic auch direkt: "Also es wird eine familiäre Party – mit ganz vielen Kids, sodass sie auch im Vordergrund ist und Spaß hat." Die Eltern der kleinen Gäste kennen er und Sarah aber natürlich auch, sodass wohl auch die älteren Party-Besucher genügend Unterhaltung beim Fest bekommen.

Instagram / sarah.harrison.official Mia Rose und Sarah Harrison im November 2019

Niedermüller,Thomas/Action Press Sarah und Dominic Harrison im Mai 2017

Instagram / sarah.harrison.official Mia Rose und Sarah Harrison

