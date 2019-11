Hatten Carina Spack und Philipp Stehler (31) etwa doch ein unbeobachtetes Bachelor in Paradise-Schäferstündchen? Während der vergangenen Staffel des Kuppelformats hatten die Bachelor-Kandidatin und der Bachelorette-Boy es geschafft, ein geheimes Treffen ohne Kameras abzuhalten. Damals beteuerten beide, dass sie dabei bloß geredet hätten. In der neuen Staffel der TV-Resterampe klingt das bei der Blondine aber auf einmal ganz anders: Bestätigt Carina jetzt etwa den "Bachelor in Paradise"-Sex mit Philipp?

In diesem Jahr sucht die Influencerin in dem TV-Format wieder nach der großen Liebe – und scheint sie in Mitstreiter Serkan Yavuz (26) gefunden zu haben. Als er sie in der neuen Folge etwas ungeschickt nach einem Übernachtungsdate fragt, reagiert Carina eher schüchtern. Serkan erinnert sie dann daran, was sie sich in der vergangenen Staffel alles getraut habe, woraufhin Carina spontan antwortet: "Da habe ich gevögelt, aber ohne Kamera."

So harmlos scheint das heimliche Date der beiden Kandidaten in der vergangenen Staffel also doch nicht gewesen zu sein. Philipp war schließlich der einzige Paradies-Mann, der mit Carina bei einem kamerafreien Tête-à-Tête erwischt worden war. Glaubt ihr, dass Carina damit den "Bachelor in Paradise"-Sex mit Philipp bestätigt hat? Stimmt ab!

Instagram / carina_spack TV-Gesicht Carina Spack

Instagram / _serkan.yavuz_ Reality-Star Serkan Yavuz

MG RTL D Philipp Stehler und Carina Spack im Finale von "Bachelor in Paradise"

