Achtung, schlüpfrige Info zu Bauer Thomas! Weil er mithilfe von Amors Gehilfin Inka Bause (51) der ganz großen Liebe begegnen wollte, bewarb sich Thomas aus Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr bei Bauer sucht Frau. Beim Scheunenfest entschied er sich dazu, Carina mit auf seinen Hof zu nehmen. Die beiden kamen sich während ihrer gemeinsamen Zeit näher, tauschten sogar leidenschaftliche Küsse aus. Doch auf was steht der 27-Jährige eigentlich hinter verschlossenen Schlafzimmertüren?

In der Extra-Sendung von Montagabend konnte Bauernreporter Ralf dem Farmer mit dem Milchviehbetrieb ein paar pikante Details zu dessen Sexleben entlocken. Auf die Frage, ob der liebeswütige Landwirt bei Frauen eher auf einen großen oder einen kleinen Busen stehe, antwortete Thomas: "Zu groß finde ich auch nicht schön". Auch wollte Ralf wissen, ob der 2,11-Meter-Mann lieber Kuschelsex habe oder gerne mal härtere Praktiken anwende. "Die härtere Nummer lassen wir weg. Ich bin ja auch nett zu meinen Kühen", meinte Thomas daraufhin wie aus der Pistole geschossen.

Dem Nordrhein-Westfalener sei außerdem daran gelegen, eine eigene Familie zu gründen – und das am liebsten so zeitnah wie möglich. "Eigentlich war mein Ziel, vor 30 zu heiraten, je nachdem – und Kinder", plauderte der Tierliebhaber aus. Ob er bei Carina da an der richtigen Adresse ist? Bislang zeigte die sich noch etwas verhaltener. "Es ist so, dass ich halt ziemlich zurückhaltend bin zu dir, weil ich einfach Angst habe, jemandem zu vertrauen", gab sie neulich zu.

TVNOW / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"-Thomas und seine Carina

TVNOW Thomas aus NRW, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

TVNOW Thomas und Carina bei "Bauer sucht Frau" 2019

