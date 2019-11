Auf dem Instagram-Account von Simone Kowalski ist seit dem Finale von Germany's next Topmodel nicht mehr viel los. Hier und da eine kurze Story oder auch vereinzelte Posts – mehr gab es dort zuletzt nicht zu sehen. Für ihre ehemalige GNTM-Staffel-Kollegin Kinga Debska machte die Staderin jetzt aber eine Ausnahme: Sie unterstützte ihre Freundin bei der polnischen Ausgabe der Topmodel-Show, feuerte sie im Finale in Warschau an – und lässt ihre Fans daran im Netz teilhaben.



