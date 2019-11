Diana June hat ihren Partner David am Freitag geheiratet – mit deutlich sichtbarem Babybauch! Die YouTuberin erwartet gerade ihr zweites Kind, das erste hatte das Paar auf dramatische Art und Weise nach der Geburt im Dezember 2018 verloren. Nun haben die zwei doppelten Grund, wieder zu strahlen: Sie gaben sich das Jawort und werden bald erneut Eltern. Ihren Bauch setzte Diana in einem atemberaubenden bodenlangen Spitzenkleid mit Schleppe in Szene, wie die Hochzeitsfotos beweisen.



