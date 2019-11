Seit Melissa (24) bei Love Island teilgenommen hat, darf sie sich bei Instagram über eine stetig wachsende Follower-Zahl freuen: Mittlerweile wird die 23-Jährige von über 420.000 Usern abonniert. So könnte die Reality-TV-Schönheit locker in Vollzeit als Influencerin arbeiten – doch das hat sie nicht vor, wie sie im Gespräch mit Promiflash bei der Bambi-Verleihung in Baden-Baden verriet: "Ich bin ja schon immer bodenständig gewesen und ich liebe meinen Job, deswegen bleibt der jetzt auch erstmal noch vorhanden."



