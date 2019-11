Für immer gesichtslos für die Öffentlichkeit? Der YouTuber Andre Schiebler (28) und seine Frau Nicole sind seit über zwei Jahren gemeinsam auf der Video-Plattform aktiv. Während Andres Aussehen für die User im Netz nie ein Geheimnis war, zeigte sich seine Frau stets nur vom Kinn an abwärts. Ob sie das auch weiterhin so durchziehen wird, verriet der Blondschopf jetzt auf YouTube: "Ihr Privatleben wird minimal davon beeinflusst. Deswegen wird es so für immer auch bleiben. Nicole wird sich nie mit ihrem Face in die Öffentlichkeit begeben."



