Schlüpfrige Details aus ihrer Paradies-Vergangenheit! Carina Spack enthüllte nun bei Bachelor in Paradise, dass sie während ihrer ersten Teilnahme an dem Format im Jahr 2018 Sex hatte: "Da habe ich gevögelt, aber ohne Kamera." Mit wem, ließ die Blondine zwar offen – erinnert man sich aber an die letzte Staffel, hatten es die Insel-Beauty und Philipp Stehler (31) doch glatt geschafft, ein Date ohne Kameras abzuhalten! Dann scheint es beim heimlichen Treffen wohl ordentlich zur Sache gegangen zu sein!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de