Sport und gesunde Ernährung müssen nicht immer mit viel Arbeit verbunden sein! Gerid Rux gehört längst zu den erfolgreichen Fitness-Influencern. Fast 300.000 Menschen folgen der Österreicherin auf Instagram. Kein Wunder, wenn man sich den Feed der schönen Brünetten anguckt: Da gibt es nämlich reichlich heiße Bilder, auf denen sie ihren makellosen Körper in Szene setzt. Doch Gerid ist auch daran gelegen, ihre Fans stets über Bewegung und ausgewogene Mahlzeiten aufzuklären. Unkomplizierte Tipps, wie man das in einen ganz normalen Arbeitsalltag integrieren kann, verriet sie nun in einem Podcast!

Gerid stand in dem Gesprächs-Format update: leben Rede und Antwort – und plauderte dabei nicht nur über ihren Vollzeit-Job als Fitness-Idol. Sie verriet auch, wie man als berufstätiger Mensch etwas für einen fitten Körper tun kann. Und das ist gar nicht mit so einem großen Zeitaufwand verbunden, wie man vielleicht denken mag: "Was das Training betrifft. Ja, man hat mal weniger Zeit, aber man sollte sich dann ein Minimum überlegen", erklärte die Expertin. Dazu solle man sich zuerst darüber klar werden, an welchem Tag oder zu welcher Uhrzeit einem Sport am leichtesten fällt. Zwei Trainingseinheiten die Woche seien ein realistisches Ziel – und das auch nicht stundenlang! Eine halbe oder Dreiviertel-Stunde genüge da schon, um Ergebnisse zu erzielen. Doch woher nimmt man die Zeit, wenn man sie eigentlich gar nicht übrig hat? "Dann lässt man mal die Netflix-Serie weg oder steht doch mal eine Dreiviertelstunde früher auf und macht ein Homeworkout", erklärte Gerid.

Auch in Sachen gesunder Ernährung sei Zeitmangel längst keine Ausrede mehr: "Ich esse auch oft to go. Es gibt fast in allen Supermärkten gesunde Alternativen." Sei es ein Smoothie, ein Salat, Obst oder gesunde Proteinriegel. Beim Einkauf gilt: "Wenn ich etwas kaufe, das mich dazu verleitet zu sündigen, dann kaufe ich das gar nicht erst. Es ist viel Selbstreflexion." Gerids Tipp: Sich vorher überlegen, welche gesunden Lebensmittel einem auch wirklich schmecken – und eben nur solche in den Wagen legen.

Instagram / gerid_rux Gerid Rux, Web-Star

Instagram / gerid_rux Gerid Rux, Fitness-Bloggerin

Instagram / gerid_rux Gerid Rux im September 2019

