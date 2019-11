Heiß, heißer, Pamela Anderson (52)! Die Schauspielerin wurde einst durch ihre Rolle als CJ in der US-Serie Baywatch bekannt: An der Seite von Co-Star David Hasselhoff (67) war die Blondine mit Schwimmbrett und rotem Badeanzug für viele Badende die letzte Rettung! Das Posieren im knappen Schwimm-Outfit hat das einstige Playmate bis heute nicht verlernt – jetzt rekelte sich Pam gekonnt auf dem Deck einer Luxus-Jacht!

Paparazzi-Schnappschüsse zeigen die US-Amerikanerin in einem engen, weißen Badeanzug und mit großer Sonnenbrille. Mit nassem Haar präsentierte sich das Pin-up-Girl von seiner besten Seite und glänzte in perfekt einstudierten Posen. Dabei war die 52-Jährige ein echter Hingucker und stellte so manchen Showgeschäft-Neuling in den Schatten! Anlass für die sexy Aufnahmen war ein Fotoshooting an der australischen Goldküste, bei dem das Model von einem Kamera-Team begleitet wurde.

Den Trubel um ihre Persönlichkeit ist die Badenixe selbstverständlich gewöhnt – in diesem Jahr konnte sie beispielsweise noch einen anderen großen Job ergattern: Das Baywatch-Babe zierte im schwarzen Bikini-Höschen das Cover der tschechischen Vogue.

ActionPress Pamela Anderson im November 2019

Anzeige

ActionPress Pamela Anderson im November 2019

Anzeige

ActionPress Pamela Anderson im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de