Fans von Senna Gammour (39) können sich freuen: Die Entertainerin ist bald regelmäßig in ihrer eigenen Reality-Sendung zu sehen! Schon seit 2017 begeistert sie viele Frauen mit ihrer witzigen Ratgeber-Comedy-Show "Liebeskummer ist ein Arschloch". Auf der Bühne gibt sie der Frauenwelt mit viel Humor hilfreiche Tipps, wie sie mit Männern umgehen sollen. Ihre Tour geht 2020 sogar in eine weitere Runde. Davor kann Sennas Community erst mal "Let's Get Real" entgegenfiebern.

Über die sozialen Medien Facebook und Instagram veröffentlichte Senna jetzt die erste Vorschau zu ihrem Web-Format und schrieb dazu: "Hey meine Lieben, endlich ist der erste Trailer unserer eigenen Reality-Show online. 'Let's Get real' Ihr wolltet es und ihr bekommt es!" Mit an Bord sind ihre Freundinnen Seyda, Cem und Sofia. Und schon die ersten Sekunden des Clips liefern einige dramatische Einblicke, die Senna bereits im Vorfeld verspricht. Außerdem soll es um Freundschaft, Liebe und Realtalk gehen. Am 1. Dezember wird die erste Folge auf YouTube zu sehen sein.

Wer Senna kennt, weiß, dass es wahrscheinlich alles andere als langweilig wird – denn die 38-Jährige ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, und ihre Meinung zu sagen. Auf die Kritik ihrer Hater gibt sie dabei nicht viel. Das hatte sie bereits im letzten Sommer bewiesen, als sie erneut ein Bikini-Bild von sich veröffentlichte, kurz nachdem das erste von vielen mit negativen Kommentaren versehen wurde.

Instagram / missgammour Seyda, Sofia und Senna, Oktober 2019

Instagram / missgammour Senna Gammour, Sängerin

Instagram / missgammour Senna Gammour, deutsche Entertainerin

