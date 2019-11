Neue Flirt-Schlagzeilen um Justin Timberlake (38) und Alisha Wainwright (30)! Die beiden Schauspiel-Kollegen hatten vergangenes Wochenende für jede Menge Aufregung gesorgt: Paparazzi erwischten den Musiker und die "Shadow Hunters"-Darstellerin bei einer heißen Fummelei unterm Tisch! Nun gibt es neue, verdächtige Aufnahmen vom Set: Völlig aufgelöst verlässt Alisha den Trailer des 38-Jährigen – kurz darauf kommt Justin ihr mit grimmigem Blick hinterher. Doch was hatte die 30-Jährige überhaupt in dem Anhänger zu suchen und warum wirken beide nach dem Treffen so angespannt?



