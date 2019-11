In der Liebe will es für Melissa (24) aktuell einfach nicht klappen! Nachdem ihr TV-Flirt mit Danilo Cristilli bei Love Island gescheitert war, bandelte die Reality-Lady mit keinem Geringeren als Pietro Lombardi (27) an. Der stoppte die Liaison allerdings nach gerade einmal zwei Treffen. Promiflash verrät Melissa jetzt, ob sie in Zukunft bereit wäre, wieder einen Promi-Mann zu daten: "Grundsätzlich könnte ich es mir vorstellen, weil für mich ein Mensch ein Mensch ist. Allerdings würde ich das, glaube ich, so ein bisschen aus der Öffentlichkeit heraushalten."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de