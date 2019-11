Heidi Klum (46) zeigt, was sie zu bieten hat! Im Netz und auf diversen roten Teppichen beweist die Modelmama immer wieder, wie sexy sie ist. So erschien sie bei den American Music Awards erst kürzlich in einem jugendlichen Federdress, in dem sie ordentlich Dekolleté und viel Bein zeigte. Heidi kann so etwas eben tragen. Doch auch ohne Stoff auf der Haut macht die Germany's next Topmodel-Chefin eine Bomben-Figur!

Auf Instagram postete die Blondine jetzt ein Foto von sich, auf dem sie ihre splitterfasernackte Rückansicht präsentiert. Auf dem Bild sitzt sie leicht seitlich auf einem Bett, so dass der Ansatz ihrer linken Brust zu sehen ist. Ob diesen heißen Schnappschuss wohl Ehemann Tom Kaulitz (30) mit der Kamera festhielt? Immerhin teilt er sich mit der Wahl-Amerikanerin ein Bett.

Kürzlich packte Heidi über Intimitäten mit dem Tokio Hotel-Gitarristen Details aus. So beschrieb die Vierfach-Mama in einem Statement, das auf YouTube in das neue Video der Band zum Song "Chateau" eingeblendet wurde, ihr Sexleben: "Der sinnlichste Moment ist, wenn du so mit der anderen Person verbunden bist, normalerweise, wenn du Sex hast und etwas passiert, das nur in dir ist, das nichts mehr mit dem Äußeren oder irgendetwas zu tun hat und es ist einfach wie dieses 'zzz'."

Mega Agency Heidi Klum, November 2019

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im November 2019

Anzeige

Instagram / heidiklum Topmodel Heidi Klum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de