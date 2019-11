Wie finanziert sich Fiona Erdmann (31) eigentlich ihr Leben in Dubai? Vor knapp zwei Jahren ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin in die Vereinigten Arabischen Emirate ausgewandert. Im Netz wird ihr vorgeworfen, sich das Leben dort nur dank der Unterstützung eines wohlhabenden Mannes leisten zu können. Auf Instagram wehrt sich das Model jetzt gegen ihre Hater: "Wie hart ich hier arbeite und was ich alles mache, um da zu stehen, wo ich bin, das sieht natürlich nicht jeder." In einem Clip zeigt sie ihren harten Arbeitsalltag.



