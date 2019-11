Ist sie etwa ernsthaft erkrankt? Tausende Leute haben so lange darauf gewartet und Mitte September war es dann endlich so weit: Madonna (61) startete ihre "Madam X"-Tour. Es ist bereits ihre elfte Tournee zu ihrem 14. Album und die Fans bleiben ihr treu – nahezu alle Stadien sind restlos ausverkauft. Für alle Fans in Boston gibt es jetzt allerdings einen derben Rückschlag: Die Musikikone sagte alle Konzerte in der amerikanischen Küstenstadt ab!

Es waren an diesem Wochenende ganze drei große Auftritte geplant gewesen, bevor sie nur zwei Tage vorher abgeblasen wurden. Was ist bloß los bei der 61-Jährigen? In einem offiziellen Statement schreibt Madonna: "Bitte vergebt mir diese unerwarteten Ereignisse. Jeden Abend meine Shows durchzuziehen bringt mir so viel Spaß und diese abzusagen ist für mich eine echte Strafe!" Allerdings seien die Schmerzen, die sie derzeit empfindet, einfach überwältigend und sie müsse den Rat der Ärzte befolgen, sich auszuruhen. "So kann ich stärker zurückkommen, um die Reise auf der Tour weiterzuleben", begründet die "Like a Virgin"-Interpretin ihre Entscheidung.

Und die Fans werden in der Tat eine wahnsinnige Bühnenshow verpassen. Die sechsfache Mutter bietet dem Publikum ihrer aktuellen Welttour nämlich ein wahres Sex-Spektakel an Kostümen und kuriosen Posen an. Sie macht sich nicht nur über die Penislänge von Donald Trump (73) lustig, sondern masturbiert auch auf der Bühne. Das gefiel bisher nicht allen – vielen Zuschauern war ihre Performance zu viel des Guten.

Getty Images Madonna im Wembley Stadium 2008

Instagram / madonna Madonna im September 2019

ActionPress Madonna, 2019

