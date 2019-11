So dramatisch hatte Nicolas Puschmann sich das wohl nicht ausgemalt! Als allererster Prince Charming ist der hübsche Lockenkopf gerade auf der Suche nach dem perfekten Partner. Am besten kann er seine liebeshungrigen Kandidaten natürlich bei einem romantischen Einzeldate kennenlernen – und dort auch feststellen, ob man überhaupt auf einer Wellenlänge ist. In Folge fünf darf nun Liebesanwärter Dominic Smith einige Stunden mit dem Märchenprinz verbringen. Doch ihre gemeinsame Zeit läuft nicht gerade wie am Schnürchen: Bei Dominic und Nicolas fliegen ordentlich die Fetzen!

Am gemütlichen Lagerfeuer beschließt der Krawattenverteiler, sein Date ein bisschen auszufragen: "Wie wohnst du in Berlin, Dominic – und wo überhaupt?" Mit der heftigen Reaktion, die darauf folgte, hatte Nico offenbar nicht gerechnet: "Warum fragst du gerade, wie ich lebe? Fühle mich so ein bisschen verarscht", ärgert sich Dominic und fängt glatt an zu weinen! Völlig unverständlich für sein Gegenüber. Auch Dominics Erklärungsversuche, Nico habe zu aggressiv gefragt, können ihn dann nicht mehr besänftigen. "Ich bin hier, um dich kennenzulernen! Das f***t mich gerade so ab, dass du so reagierst!", wütet der Blondschopf und zieht enttäuscht von dannen.

Nach einer kurzen Abkühlungsphase sucht Nico dann erneut das Gespräch – und schließlich schafft Dominic es, sich zu öffnen: "Ich rede da nicht gerne drüber, weil ich niemanden habe in Berlin. Ich will immer stark sein natürlich und ich möchte auch ankommen da in meinem Leben, aber ich bin alleine", erklärt er seinen Ausbruch und wird dafür glatt mit einer Umarmung belohnt. Als wäre nichts geschehen, huschen die beiden anschließend ins gemeinsame Zelt. Mit seiner Offenheit konnte Dominic das Ruder wohl gerade so noch rumreißen.

