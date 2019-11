Kommt bald die geballte Langford-Power auf die Leinwände? Die Schwestern Katherine (23) und Josephine Langford (22) sind aktuell total erfolgreich als Schauspielerinnen. Die 23-Jährige machte sich mit ihrer Hauptrolle im Teenie-Drama Tote Mädchen lügen nicht einen Namen. Ihre jüngere Schwester begeisterte das Kino-Publikum zuletzt als Tessa in der Buchverfilmung von "After Passion". Würden die Australierinnen auch zusammen an einem Filmprojekt arbeiten?

Von Neid und Missgunst ist bei den Langford-Schwestern nichts zu spüren – sie freuen sich über die unglaubliche Karriere der jeweils anderen. Josy könnte sich auch vorstellen, in einem gemeinsamen Film mit Kat das Rampenlicht zu teilen. "Ich würde das echt gerne tun. Bisher ist so eine Chance leider noch nicht aufgekommen, aber es würde so viel Spaß machen", verriet die Blondine Hollywire.

Zurzeit dürfte solch ein Streifen schwer in ihre Terminkalender passen, denn die Beautys sind gerade total beschäftigt. Josephine dreht momentan für den Netflix-Film "Moxie". Währenddessen steht Kat für die Serie "Cursed" vor der Kamera, außerdem promotet sie ihren neuen Thriller "Knives Out".

Getty Images Josephine Langford, Schauspielerin

Getty Images Katherine Langford, Schauspielerin

Getty Images Josephine Langford, Schauspielerin

