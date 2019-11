Cheng Loew und Sabrina Kreja geben Einblicke in ihr neues Leben! Die Webstars wurden am 20. November zum ersten Mal Eltern. Über die Geburt ihrer kleinen Tochter spricht das Ehepaar nun ganz offen in einem YouTube-Video: "Bei uns war das so, ich hatte grünes Fruchtwasser und das deutet daraufhin, dass das Kind Stress hat", erklärt die frischgebackene Mama. Es sei zu einem Geburtsstillstand gekommen und eigentlich wäre dann ein Kaiserschnitt notwendig gewesen – ihr Spross habe sich dann aber doch von alleine auf den Weg gemacht.



