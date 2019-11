Wer erobert das Herz von Nicolas Puschmann? Bei Prince Charming sucht der Hamburger Unternehmer nach seinem Mr. Right und ging bisher mit einigen Kandidaten auf Tuchfühlung. Schon nach Folge fünf kamen insgesamt sechs der Jungs in den Genuss eines Kusses. Aktuell scheint der 28-Jährige also noch keinen klaren Favoriten zu haben – im Gegensatz zu Jochen Schropp (41)! Promiflash verriet der TV-Moderator nun, wer seiner Meinung nach am Ende das Rennen machen wird.

Jochen glaubt, dass Lars Tönsfeuerborn ganz gute Chancen haben könnte, Nicolas für sich zu gewinnen – und erklärt im Promiflash-Interview auch gleich, warum: "Ganz am Anfang gab es ja so einen Trailer und da steht er ja vor seinem Auserwählten und sagt: 'Ich hätte nie gedacht, dass du am Ende hier stehst.' Und ich glaube irgendwie, es wird Lars." Dabei hat der Rotschopf durch seinen Sex-Podcast nicht unbedingt den besten Ruf in Sachen Liebe. Jochen ist aber überzeugt, dass er ernsthaftes Interesse an Nicolas hat: "Lars hat ja gesagt, dass er schon ein Beziehungstyp ist, aber dass er eben so ein bisschen das Feier-Luder ist. Und ich sage mal so: Wenn ich Single bin, bin ich auch kein Kind von Traurigkeit."

Tatsächlich scheint Nicolas bereits zu Lars' weichem Kern vorgedrungen zu sein, denn in der fünften Folge offenbarte der sonst so coole Sprücheklopfer: "Du machst mich komplett verrückt. Du machst aus der Podcast-Hure eine Podcast-Nonne – auch wenn die Hure nicht ganz verschwindet." Und auch Nicolas gab zu, dass Lars ihn irgendwie verzaubere.

