Bald kann Bambi Mercury (32) seine Mädchen endlich in den Armen halten! Seit wenigen Wochen flimmert der Queen of Drags-Star in Heidi Klums (46) neuer ProSieben-Casting-Show über die Mattscheiben. Doch auch privat läuft es für die bärtige Beauty und seine beste Freundin Anca kugelrund – im wahrsten Sinne des Wortes: Er wird Papa von Zwillingen! Wann es voraussichtlich so weit sein wird, verriet die Berliner Drag-Bekanntheit jetzt im Interview mit Promiflash.

"Der Bauch von meiner Freundin wird immer größer und meiner auch", scherzte Tim, wie Bambi als Mann heißt, als Promiflash ihn bei der Vorstellung von Riccardo Simonettis (26) Buch "Raffi und sein pinkes Tutu" traf. "Nächste Woche ist es so weit. Am 5. oder am 6. Dezember", ließ er schließlich die Bombe platzen. Gut möglich also, dass es sich bei seinem Nachwuchs um Nikolaus-Kinder handelt.

Vor der Geburt steigt bei Tim natürlich auch die Nervosität. "Ich bin megaaufgeregt, weil wann kriegt man schon zwei Kinder?", meinte er im Interview. Sein Leben werde aber durch seine neue Rolle dennoch nicht vollkommen auf den Kopf gestellt. "Ich werde ganz normal mein Leben weiterleben, werde aber auch ein paar Abstriche machen", fuhr er fort.

Instagram / bambi_mercury Tim alias Bambi Mercury, "Queen of Drags"-Kandidatin 2019

Anzeige

Instagram / bambi_mercury Babybauch von Bambi Mercurys Freundin Anca

Anzeige

Instagram / bambi_mercury Bambi Mercury, Travestiekünstler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de