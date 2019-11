Wie die Mutter, so offenbar auch die Tochter! Im Oktober wurde Pretty Little Liars-Bekanntheit Shay Mitchell (32) zum ersten Mal Mama. Ihr Sprössling Atlas versüßt der 32-Jährigen seither den Alltag, woran die Schauspielerin auch ihre Fans teilhaben lässt. In ihrer Instagram-Story hält die leidenschaftliche Quatschtante nun einen ganz besonderen Augenblick fest: Ihre Kleine brabbelt mit süßen fünf Wochen bereits vor sich hin!



