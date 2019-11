Auf TikTok gehört Theo Carow zu den aufsteigenden Sternen. Doch was können die Follower erwarten, die auf der Seite des Berliner Skaters landen? "Irgendwie habe ich von allem ein bisschen was. Aber häufig male ich auch meinen Van an, den ich mir gekauft habe, oder baue ein Bett und mache Comedy-Zeug nebenbei", erklärte der Blondschopf im Promiflash-Interview beim TikTok-Event zum Thema Digital Wellbeing in Berlin.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de