Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) feierten am 27. November 2019 ein ganz besonderes Jubiläum: Auf den Tag genau zwei Jahre zuvor hatten sie ihre Verlobung in den Gärten des Kensington Palace bekannt gegeben. Zu diesem Anlass teilten sie jetzt einige niedliche Schnappschüsse mit ihren Instagram-Followern – darunter ist auch ein bisher unbekanntes Hochzeitsfoto. "Am 27. November 2017 verkündeten Prinz Harry und Meghan Markle ihre Verlobung. [...] Seither haben sie schon ihren Hochzeitstag gefeiert und ihren Sohn Archie auf der Welt willkommen geheißen”, schrieben sie zu ihrem Post.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de