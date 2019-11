2017 nahm Arielle Rippegather noch als Marco bei DSDS teil. Mittlerweile outete sie sich aber als Transgender und lebt seither als Frau. In einer Brust-OP hat sie sich nun ihren Traum von weiblichen Rundungen erfüllt. Promiflash traf die 29-Jährige kurz nach ihrem Eingriff: "Ich fühle mich so ein bisschen wie auf Wolke sieben, weil ich bin jetzt schon verliebt in meine Brüste."



