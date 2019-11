Da hat Bauer Michael sich ziemlich was eingebrockt! Nachdem sich der Landwirt bei Bauer sucht Frau für Anwärterin Carina entschieden hatte, schien einer glücklichen Zukunft zu zweit nichts mehr im Weg zu stehen. Beim großen Wiedersehen der Bauern platzte dann aber völlig unerwartet die Bombe: Marco hat sich nach der Hofwoche heimlich mit seiner Drittplatzierten Sonja getroffen, die nichts von seiner Beziehung zu Carina wusste! Beide Frauen fühlen sich deshalb nun betrogen. Und auch die "Bauer sucht Frau"-Fans haben für das Verhalten von Michael absolut kein Verständnis.

Kaum macht Michaels Betrug im Netz die Runde, bricht ein heftiger Shitstorm über den bäuerlichen Casanova hinweg. Die Nutzer stehen ganz klar auf der Seite der hintergangenen Damen. "Der war mir von Anfang an nicht geheuer! Der hat gar keine verdient, basta" und "Also das gab's noch nie bei BSF, was für ein Arsch! Gut, dass das rausgekommen ist", schimpfen zwei User unter dem Promiflash-Beitrag auf Instagram. "Wir sind doch hier nicht beim Bachelor", wundert sich ein anderer Follower.

Ebenso zeigt die Promiflash-Umfrage, wie schwerwiegend die Leser Michaels Aktion beurteilen, ein eindeutiges Ergebnis: Der Bauer ist wohl unten durch! Von insgesamt 2.679 Votes (Stand: 29. November, 16 Uhr) findet eine satte Mehrheit von 91 Prozent (2.446 Votes), Marco hätte das Treffen mit Sonja absagen oder zumindest Carina davon erzählen müssen. Lediglich neun Prozent (233 Votes) sind der Meinung, dass die Aktion halb so wild war.

