Bella Hadid (23) ist ein echter Hingucker! Im Netz lässt das Model seine Community mit regelmäßigen Schnappschüssen an seinem Alltag als Laufstegschönheit teilhaben. Egal ob enger Leder-Look, sexy Party-Outfit oder nur in Unterwäsche – ihren durchtrainierten Körper setzt die Beauty besonders gut in Szene! Jetzt teilte sie ein neues Urlaubsbild: Die Aufnahme vom Sommer auf Mykonos bringt ihre Fans regelrecht ins Schwärmen!

Mit einem verschmitzten Lächeln, sommerlicher Bräune und elegantem Goldschmuck posierte Bella in einem farbenfrohen Badeanzug – im Hintergrund ihre Begleitung und Freundin Fanny, die mit ihrem Handy beschäftigt zu sein scheint. "Fanny arbeitet immer an ihrem Handy, das ist die Wahrheit", schrieb der Victoria's Secret-Engel auf Instagram. Die Schwester von Gigi Hadid (24) genoss im Juli zusammen mit der Dior-Projektmanagerin ihren Urlaub auf der griechischen Insel.

Während der Auszeit am Meer postete das Duo mehrere Bilder in knapper Bademode. Dabei waren Bellas Fans besonders vom sexy Sixpack der Schönheit erstaunt! Auch für das Throwback-Pic gibt es neben Herz- und Flammen-Emojis zahlreiche Komplimente: "Ich liebe diesen Bikini. Du siehst toll aus!", schrieb ein Nutzer.

Instagram / bellahadid Bella Hadid und eine Freundin, November 2019

Instagram / bellahadid Bella Hadid (rechts) und Fanny Bourdette-Donon im gemeinsamen Urlaub, Juli 2019

Instagram / bellahadid Bella Hadid mit einer Freundin auf Mykonos

