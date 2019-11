Ob Kaia Gerber (18) hierfür den Segen ihrer Mutter hat? Wochenlang wurde spekuliert, dass das Nachwuchsmodel und Ariana Grandes (26) Ex-Freund Pete Davidson (26) etwas am Laufen haben. Zwar haben die beiden eine Beziehung bis heute nie bestätigt – jedoch lassen die heißen Knutschfotos, die kürzlich die Runde machten, keinen Raum mehr für Zweifel: Zwischen den beiden geht es ziemlich heiß her! Die Aufnahmen ihrer sexy Show im Pool dürften auch an Kaias Mama Cindy Crawford (53) nicht vorbeigegangen sein. Was sie wohl von der Sache zwischen Pete und ihrer 18-jährigen Tochter hält?

Ein Insider plaudert nun gegenüber Us Weekly aus dem Nähkästchen: Cindy würde ihren Spross immer unterstützen und wünsche sich vor allem, dass sie glücklich ist. "Aktuell ist Kaia glücklich mit Pete, also versucht Cindy, sich nicht einzumischen", weiß die Quelle. Klingt nicht gerade danach, als wäre der Comedian der absolute Traum-Schwiegersohn für die Laufsteg-Legende! Dennoch lässt sie ihrer Tochter ihren Spaß – solange diese ihre Karriere dabei nicht auf Spiel setzt. "Kaia ist noch jung, also versucht Cindy, sie zu motivieren, sich auf ihre Zukunft zu konzentrieren."

Der Vertraute ist sich außerdem sicher, dass Kaia die Affäre sofort beenden würde, wenn das der Wille ihrer Mutter wäre. "Cindy ist ihr absolutes Vorbild. Sie schaut zu ihr auf." Findet ihr, die Turteltauben passen gut zusammen? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Backgrid Kaia Gerber und Pete Davidson in Miami Beach

Anzeige

Backgrid Pete Davidson und Kaia Gerber in Miami Beach

Anzeige

Instagram / kaiagerber Cindy Crawford und Kaia Gerber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de