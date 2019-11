Was für ein stolzer Moment für Riccardo Simonetti (26)! Der gebürtige Bayer ist nicht nur Influencer und Werbe-Ikone, sondern auch Buchautor: Nach seinem ersten Werk "Mein Recht zu funkeln" brachte der Webstar nun seine zweite Publikation heraus. In "Raffi und sein pinkes Tutu" geht es um einen kleinen Jungen, der gerne im Tüllrock zur Schule gehen will. Ein ziemlich persönliches Thema, wie Riccardo im Promiflash-Interview bei seiner Buchparty verrät: "Ich war zwar kein Junge, der ein Tutu getragen hat, aber ich war immer jemand, der seine feminine Seite eher umarmt hat, als sie zu verstecken!"



