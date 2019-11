Lizzo (31) präsentiert ihren Fans gerne ihre Reize! Die Sängerin schwimmt aktuell auf einer echten Erfolgswelle: Sie wurde erst vor wenigen Tagen für acht Grammys nominiert – und verzeichnet auf Instagram über sechs Millionen Follower! Auf der Video- und Bildplattform präsentiert sich die "Truth Hurts"-Interpretin immer wieder äußerst freizügig und legte nun erneut mit einem offenherzigen Post nach: Darin posiert sie ziemlich lasziv in Reizwäsche!

Auf Instagram zeigte sich Lizzo jetzt ganz sexy in einem roten Body – und drehte dabei ihren Po in einem Spitzenhöschen in die Kamera! Zu den Bildern postete sie ein Zitat: "'Und wenn wir selbst strahlen, dann geben wir unterbewusst auch anderen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir uns von unserer eigenen Angst befreien, wird unsere Präsenz automatisch auch andere befreien!'" Dem Spruch fügte sie noch die Worte "Ich akzeptiere meine Rosen" hinzu – und meinte damit offenbar die roten Sträuße im Hintergrund.

Erst vor wenigen Tagen hatte die 31-Jährige schon mal ihren Hintern im Netz zur Schau gestellt: Für den Schnappschuss lichtete sie sich im Badezimmer ab – und ließ ihre Kehrseite dabei völlig unbedeckt. Dazu schrieb sie: "Leckt mich am Arsch, Mann!"

Instagram / lizzobeeating Lizzo in einem roten Body im November 2019

Anzeige

Instagram / lizzobeeating Lizzo in einem roten Body im November 2019

Anzeige

Collage: Lizzo Collage: Sängerin Lizzo von hinten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de