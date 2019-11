Ist Mrs. Bella (27) wieder offen für eine neue Liebe in ihrem Leben? Seit mittlerweile acht Monaten ist die YouTuberin von ihrem Netz-Kollegen Inscope21 (24) getrennt – ein Jahr waren die beiden zuvor zusammen. Statt in Liebeskummer zu verfallen, zeigte sich die Influencerin in der Vergangenheit lieber betont sexy auf Social Media. An Partner-Anwärtern mangelt es da sicherlich nicht. Ob sie aber bereit für eine Beziehung ist, verriet sie jetzt im Promiflash-Interview: "Ich plane das tatsächlich überhaupt nicht, es kommt, wie es kommt."



