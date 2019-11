Heidi Klum (46) kann es nicht lassen! Seitdem das Topmodel in Tom Kaulitz (30) seine nächste große Liebe gefunden habt, können sich die Fans vor Liebes-Postings kaum retten. Und die sind auch gerne mal ein wenig anrüchiger: Mal zeigen sie sich schmusend und zerzaust im Bett, mal knipst Tom seine Liebste halb nackt in Hotelzimmern. Jetzt versorgte die Blondine ihre Follower erneut mit einer intimen Paar-Moment-Aufnahme – auf dem sie ihrem Tom glatt mal ihre Brüste ins Gesicht hält.

Da hat aber jemand gute Aussichten! Auf Instagram teilte Heidi einen ganz schön sexy Schnappschuss aus dem Pool. Beim Planschen schnappte sich der Musiker seine Herzdame und hob sie in die Höhe – gerade so, dass Heidis Hans und Franz sich auf Augenhöhe befanden. Die Germany's next Topmodel-Chefin schien diese kleine Akrobatik-Einlage zu genießen. Sie wandte ihr Gesicht mit lasziv geöffnetem Mund in Richtung Himmel. Und dazu gab es – selbstverständlich – auch eine dicke Liebeserklärung in der Bildbeschreibung: "So lange du und ich zusammen sind."

Dass in dieser Beziehung die Leidenschaft keinesfalls zu kurz kommt, machten die Turteltauben schon so einige Male deutlich. Zuletzt hörte man die beiden in einem Tokio Hotel-Clip über Sex reden: "Der sinnlichste Moment ist, wenn man mit einer Person so verbunden ist. Das passiert normalerweise beim Sex. Dann passiert etwas, das nur in einem selbst ist, das nichts mit der Außenwelt oder irgendetwas zu tun hat. Das ist einfach so ein bestimmtes Gefühl", plauderte Heidi dabei aus.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den AMAs 2019

Anzeige

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de