Zu Thanksgiving wurden die Promis ganz schön kreativ! Am Donnerstag feierten viele Stars das amerikanische Erntedankfest. Einigen war ein traditionelles Abendessen dabei aber offenbar nicht genug – sie legten eine Schippe drauf! Heidi Klum (46) genoss den Feiertag mit ihren Liebsten im Wasser: Das Model plantschte mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (30), dessen Bruder Bill (30) und ihren Kindern in einem Pool! Die Schauspielerin Sofia Vergara (47) blieb zwar an Land, schmiss aber eine extravagante Mottoparty mit dem Thema Gold!



