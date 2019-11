2014 gründete Andrej Mangold (32) die Firma "Das Kaugummi". Der Ex-Bachelor und seine Geschäftspartner brachten seither Kaugummis in Geschmacksrichtungen wie Zitrone-Basilikum und Orange-Ingwer an den Mann. 2016 versuchten sie sogar ihr Glück bei Die Höhle der Löwen. Der große Erfolg blieb aber offenbar trotzdem aus. Jetzt musste "Das Kaugummi" Insolvenz anmelden. Aber wie geht Andrej damit um? "In der Firma steckten jede Menge Emotionen für mich", erklärte er im Bild-Interview.



