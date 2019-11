Ist Oxa nach ihrem Ausscheiden vor dem The Voice of Germany-Finale etwa enttäuscht? Die Drag Queen sorgte mit ihren dramatischen Performances für großes Aufsehen in der diesjährigen Staffel des Castingformats. Im Halbfinale verlor die Entertainerin gegen Fidi Steinbeck – hat die Brasilianerin daran heute immer noch zu knabbern? "Mir geht es sehr gut, ich freue mich sehr. 'The Voice of Germany' war für mich ein sehr wichtiger Moment für unsere Community!", sagte Oxa im Promiflash-Interview beim Deutschen Bloggerpreis.



