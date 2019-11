Micaela Schäfer (36) ist happy über ihre Beauty-Eingriffe! Die Nacktschnecke macht schon seit Langem keinen Hehl daraus, bei ihrem Körper nachgeholfen zu haben: Insgesamt hat sie elf Schönheitsoperationen hinter sich gebracht und plant weitere. Bislang ist bei der optischen Veränderung der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin offenbar alles gut gegangen: In einem Promiflash-Interview gibt sie nun aber zu, dass sie sich vor einem missglückten Eingriff fürchte!

"Was es so für OP-Opfer in Deutschland gibt, ist eine Vollkatastrophe", sagt Micaela in dem Gespräch. Sie sei extrem zufrieden mit ihren OP-Ergebnissen, mache sich allerdings Sorgen, ihr Schicksal mit einem weiteren Eingriff herauszufordern: "Und deshalb habe ich auch zum ersten Mal ein bisschen Angst vor der zwölften OP, weil ich manchmal denke: 'Ok, es ging elfmal gut. Lass es doch Micaela.'" Trotzdem habe sie vor, 2020 erneut auf den Operationstisch zu steigen!

Welcher Körperteil dann unters Messer kommen soll, verrät sie nicht – dafür aber, welche alle schon dran waren: "Ich muss wirklich sagen, Po, Bauch, Brüste, Nase, Kinn, Lippen, Wangen, Schlupflider, das ganze Botox-Gedöns, alles toll geworden."

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer im November 2019

Wehnert, Matthias / ActionPress Micaela Schäfer bei der Venus in Berlin, 2019

Actionpress/ Ukas,Michael Micaela Schäfer mit Tätowiererin DaSuesse, 2016

