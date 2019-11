Farina Opoku alias Novalanalove ist frisch aus ihren Flitterwochen zurück. Im September gab die Influencerin ihrem Schatz DJ Yeezy zum zweiten Mal das Jawort. Promiflash traf die 28-Jährige nun in Berlin und fragte sie, wie es ihr kurz nach ihrem Honeymoon geht: "Wundervoll! Also es ist echt noch mal ein anderes Bonding, was man mit seinem Partner hat. Es war eine wunderschöne Hochzeit", strahlte Farina und betonte, dass sie im Moment nicht glücklicher sein könnte.



