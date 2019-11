Leoobalys (15) ist eine erfolgreiche Influencerin. Mit über einer Million Follower auf Instagram kann die Berlinerin für ein Werbeposting einiges Verlangen. Doch schwimmt die 15-Jährige deshalb in Geld? Promiflash verrät sie auf der Glow by dm in Berlin, dass sie kein eigenes Vermögen hat: "Also ein bisschen Taschengeld klar schon – von den ganzen Kooperationen. Aber ansonsten machen meine Eltern das ganze Geschäftliche."



